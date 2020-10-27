Томск приватизирует предприятие, созданное для достройки проблемных домов

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Администрация Томска в 2021 году намерена приватизировать Унитарное муниципальное предприятие (УМП) «Томскстройзаказчик», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра Томска Ирину Ярцеву на заседании комитета бюджету, экономике и собственности городской думы.

«В доходной части бюджета представлена продажа акций одного из муниципальных предприятий. (. . .) Речь идет о предприятии „Томскстройзаказчик“. (. . .) В связи с уменьшением доходной базы бюджета было принято решение о приватизации данного предприятия», — сообщила Ярцева.

Как уточнил заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер, акции УМП «Томскстройзаказчик» будут реализованы путем открытого аукциона.

«Идет предварительная работа: исследуется рынок, зондируется потенциальная стоимость. Исходя из предварительной работы, продажа данного актива оценена в 150 млн рублей», — сообщил Ратнер.

УМП «Томскстройзаказчик» было создано в 2011 году для завершения строительства проблемных домов, а также строительства социального жилья. Ранее на официальном сайте предприятия сообщалось, что за восемь лет компания ввела в эксплуатацию четыре объекта. На сегодняшний день единственный долгострой на балансе УМП — дом на улице Нефтяной в Томске.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», директором УМП «Томскстройзаказчик» является Александр Семенчуков, единственный учредитель — администрация Томска. Чистый убыток предприятия в 2019 году превысил 147 млн рублей.

В 2019 году муниципальному предприятию грозило банкротство из-за спора со строительной компанией ООО «СУ «ТПСК». Основанием для заявления стала задолженность в 154 млн рублей по договору генподряда по достройке одного из домов в Томске. В июне 2020 года дело было прекращено в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

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