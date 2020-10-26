В негосударственных детсадах Томска создадут более 560 мест

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: pixabay.com

До конца года в негосударственных дошкольных учреждениях Томска появятся 565 новых мест. С начала года в них было создано 144 места, в ближайшее запланировано их количество увеличится на 106. Об этом в ходе совещания рассказал заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предприниматели, которые участвуют в этой работе, смогут получить субсидию, покрывающую часть затрат. А родители дошколят, посещающих частные детсады – оформить компенсацию части родительской платы.

Также к 15 ноября планируется завершение работы по вводу в эксплуатацию первого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), который создается у школы № 40. На реализацию этого проекта Томск получил 25 млн. из федерального бюджета в рамках проекта «Детский спорт». Помимо этого из городского бюджета выделялось софинансирование в размере 2,8 млн. рублей, которое направлено на подготовительные работы по выравниванию и асфальтированию площадки.

Подрядчики оборудовали хоккейную площадку, которая может использоваться как футбольное поле летом. Также здесь уложен искусственный газон и установлены трибуны на 100 мест, оборудованы беговые дорожки с травмобезопасным покрытием и будут установлены 10 уличных тренажеров, пригодных для круглогодичного использования.

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