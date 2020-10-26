Эксперты в Томске обсудят профессиональное здоровье и трудовое благополучие работников и предложат идеи для корпоративных программ здоровья

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: freepik.com

Во вторник, 27 октября, в «Точке кипения» (г. Томск, проспект Ленина, 26) состоится заседание дискуссионного клуба экспертов по охране труда. Тема заседания — «Профессиональное здоровье и трудовое благополучие».

Формат клуба смешанный, часть участников присутствуют в зале, часть подключаются онлайн.

В мероприятии примут участие директор Центра исследований охраны труда и здоровья ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России Владислав Горбачев, главный редактор журнала «Льготы и бенефиты» Станислав Нагерняк, руководитель центра клинических исследований ФГБОУ ВО «СибГМУ», главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Томской области, д.м.н., профессор Юлия Самойлова. Своим опытом в сфере охраны труда поделятся представители «Томскнефтехима» и «Газпромнефти».

«Задача, которую мы ставим сегодня перед собой совместно с профессиональным сообществом – разработать и реализовать системный продукт, позволяющий ввести в действие базовый набор стандартов обеспечения всех рабочих мест требованиям охраны здоровья и безопасности, - объяснила необходимость проведения дискуссионного клуба начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Мы ставим перед собой цель – максимально охватить компании нашего региона корпоративными программами здоровья».

Трансляция заседания клуба 27 октября - https://www.youtube.com/watch?v=L_zWvQoo8hc

Во второй половине дня состоится кейс-форум, в рамках которого будут созданы интересные идеи корпоративных программ здоровья для организаций различных видов экономической деятельности. Итоги работы команд будут представлены на оценку экспертам на следующий день, 28 октября. Лучшие практики будут предложена компаниям для внедрения.

Трансляция заседания клуба 28 октября - https://www.youtube.com/watch?v=CQja1gTb8Xg

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