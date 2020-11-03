Водитель иномарки сбил двух женщин в Томском районе, одна из них скончалась на месте

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую пятницу, 23 октября, в Томском районе под колеса Isuzu попали 22-летняя девушка и 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.55 на 28 километре трассы Томск-Каргала-Колшпашево, в районе поворота на с.Моряковский затон. Здесь 45-летний водитель грузовика выехал на обочину, где сбил двух пешеходов. Попавшая под колеса девушка скончалась на месте происшествия, женщину с многочисленными травмами доставили в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ. Водителя автомобиля задержали. Органы предварительного следствия будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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