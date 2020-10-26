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Нефтеразлив на Оби после столкновения двух барж планируют устранить в течение недели — МЧС

Томские новости, Экология, нефть разлилась разлив экологическая катастрофа Нефтеразлив на Оби после столкновения двух барж планируют устранить в течение недели — МЧС

Специалисты собрали на реке Обь 240 куб. м нефтесодержащей жидкости на месте разлива после столкновения двух барж в Каргасокском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На сегодняшний день собрано 240 куб. м нефтесодержащей жидкости, работа продолжается. Планируется завершить сбор на текущей неделе», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 18 октября две баржи столкнулись в затоне реки Обь у села Каргасок в Томской области. В результате из пробоины в одном из восьми танкеров баржи вытекла нефть.

Утром 19 октября специалисты установили на реке боновые заграждения, локализовали зону разлива, которая составила порядка 800 кв. м, и приступили к сбору нефти.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и донных отложений для проведения лабораторных исследований, по факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР и Западно-Сибирская транспортная прокуратуры проводят проверки.

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