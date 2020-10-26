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Мужчина получил ожоги головы, спины и рук при пожаре в томском селе

Происшествия, Томские новости, пожар огонь горит сгорели сводка происшествий Мужчина получил ожоги головы, спины и рук при пожаре в томском селе

В минувшую субботу, 24 октября, в селе Дзержинское Кировского района загорелись два частных брусовых жилых дома с надворными постройками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул.Ново-Логовой поступило в 19.46. К приезду пожарных дома и надворные постройки были охвачены огне, пламя могло перейти на соседние дома.

Пожар удалось ликвидировать к 00.11. В результате пожара сгорели крыши домов, обгорели стены внутри и снаружи, сгорели надворные постройки. Общая площадь пожара составила 392 кв.метра. Пожарные эвакуировали из домов 5 газовых баллонов. На месте работали 7 единиц техники, 30 человек

50-летний хозяин одного из домов получил термические ожоги пламенем головы, спины, рук и был госпитализирован в ОКБ.

Причина пожара устанавливается.

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