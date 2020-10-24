В Томской области 190 новых случаев COVID-19
24 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 190 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 76 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации
У большинства вновь заболевших - 129 человек - есть признаки ОРВИ, у 10 пневмония. У остальных 51 инфекция протекает бессимптомно.
На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 70 человек.
С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 11 008 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 598, умерших 111.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1, 03.
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