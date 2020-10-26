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Двое детей и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса и автобуса «Томск-Барнаул»

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий Двое детей и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса и автобуса «Томск-Барнаул»

Сегодня утром, 24 октября, в Болотнинском районе столкнулись микроавтобус Toyota Noah и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Томск-Барнаул», сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в 10.30 на 129 км трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавший со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП, 52-летний водитель микроавтобуса, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста скончались на месте. Еще два пассажира доставлены в больницу. В автобусе никто не пострадал.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор А.В. Кульков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: 54.мвд.рф

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