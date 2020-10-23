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Пять пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области скончались 5 заболевших коронавирусом. Также были зарегистрированы 184 новых случая COVID-19, контрольные тесты подтвердили выздоровление 43 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У всех умерших в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, у двоих ожирение, у троих гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 99 человек - есть признаки ОРВИ, у 34 пневмония. У остальных 50 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 70 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 522, умерших 111.

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