18+
18+

Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томской области

Происшествия, Томские новости, пожар огонь горит сводка происшествий загорелись жесть Томска жертвы пожаров погорельцы Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томской области

Минувшей ночью, 23 октября, в городе Асино загорелся частный жилой дом на ул.Мичурина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00.36. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша дома, произошло обрушение кровли веранды. На месте огенборцев встретила женщина, сообщившая, что в доме остались два человека.

«Через горящую веранду пожарные проникли в дом, где нашли двух человек. Мужчины 33 и 50 лет были выведены из дома, медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 01:50, его площадь составила 112 кв.метров. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши дома, огнем повреждена веранда. На месте работали три единицы техники и десять человек.

Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 октября 2020
Томские новости

На следующей неделе в Томской области могут ввести дополнительные ограничения

11 ноября 2020
Томские новости

Студентка ТГАСУ предложила новый путь реставрации одной из старейших водозаборных будок Томска

20 октября 2020
Томские новости

Томичка потеряла 6,5 млн рублей, попытавшись сохранить деньги

26 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 200 новых случаев COVID-19

30 октября 2020
Томские новости

Росатом планирует запуск БРЕСТ-300 в 2029 г, ввод реакторов на быстрых нейтронах — к 2036 году

10 ноября 2020
Томские новости

В Томске на ул.Усова монтируют «умные» фонари

26 октября 2020
Томские новости

Томский губернатор сохранил пост за бизнес-омбудсменом региона, отставки которого требовал Титов

20 октября 2020
Томские новости

Томская область приняла в I чтении бездефицитный бюджет фонда ОМС на 2021 год

30 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle