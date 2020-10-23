Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томской области
Минувшей ночью, 23 октября, в городе Асино загорелся частный жилой дом на ул.Мичурина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании поступило в 00.36. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша дома, произошло обрушение кровли веранды. На месте огенборцев встретила женщина, сообщившая, что в доме остались два человека.
«Через горящую веранду пожарные проникли в дом, где нашли двух человек. Мужчины 33 и 50 лет были выведены из дома, медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 01:50, его площадь составила 112 кв.метров. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши дома, огнем повреждена веранда. На месте работали три единицы техники и десять человек.
Причина пожара устанавливается.
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