Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томской области

23 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 23 октября, в городе Асино загорелся частный жилой дом на ул.Мичурина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00.36. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша дома, произошло обрушение кровли веранды. На месте огенборцев встретила женщина, сообщившая, что в доме остались два человека.

«Через горящую веранду пожарные проникли в дом, где нашли двух человек. Мужчины 33 и 50 лет были выведены из дома, медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 01:50, его площадь составила 112 кв.метров. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши дома, огнем повреждена веранда. На месте работали три единицы техники и десять человек.

Причина пожара устанавливается.

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