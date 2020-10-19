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Развернутый на базе томского роддома №4 респираторный госпиталь принял первых пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки 37 пациентов с COVID-19 были приняты в респираторном госпитале, развернутом на базе родильного дома №4 в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На этой неделе функционируют 145 коек в акушерском блоке, все они оснащены кислородной подводкой. Со следующей недели заработает коечный фонд в гинекологическом отделении. На сегодня в учреждении 10 коек реанимации, при необходимости предусмотрена возможность развернуть реанимационное отделение до 25 коек», – прокомментировал начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он добавил, что в данном госпитале функционирует лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию – таким образом, исследования будут проводиться непосредственно в учреждении.

Женская консультация роддома № 4 продолжает работу для амбулаторных пациенток, для чего предприняты все меры по организации инфекционной безопасности: полностью заблокировано сообщение между стационаром и женской консультации, разные входы.

На период работы респираторного госпиталя объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.

На сегодняшний день на территории Томской области развернуто 1 732 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. 300 из них - в госпитале на базе роддома №4.

Напомним, в связи с повышением уровня заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией было принято решение перевести родильный дом № 4 Томска в режим работы респираторного госпиталя. Учреждение было выбрано ввиду возможности развертывания здесь большого коечного фонда, близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). Еще одним фактором послужило наличие штата профессиональных анестезиологов и реаниматологов, которых не нужно привлекать из других больниц.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 10 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 479, умерших 106.

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