В Томской области заблудившийся мужчина почти неделю выживал в лесу, питаясь ягодами

23 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 22 октября, в Томской области был найден мужчина, который отправился за клюквой на болото и заблудился, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 18 октября, на единый телефон вызова экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что 50-летний мужчина, проживающий в поселке Берегаево Тегульдетского района, два дня назад ушел за клюквой на болото и не вернулся.

В этот же день были организованы поиски, в которых приняли участие сотрудники МЧС пожарно-спасательной части села Тегульдет, полиции, работники областной противопожарной службы из пос.Берегаево, администрации сельского поселения, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», жители поселка, родственники потерявшегося.

В четверг, 22 октября, потерявшегося встретил возвращавшийся с рыбалки житель пос.Берегаево. Мужчина был найден примерно в 30 километрах от поселка. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой.

Состояние здоровья Александра удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Тэги/темы: