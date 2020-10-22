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В Томске обсудят инициативы социально-экономического развития региона

Инновации и технологии, Социальная сфера, Томские новости, цифровое развитие аси экономика региона В Томске обсудят инициативы социально-экономического развития региона

Завтра, 23 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26) состоится клуб по обсуждению проектных инициатив социального, технологического и цифрового развития региона. Мероприятие пройдет с участием директора Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Веры Адаевой.

Представители технологических компаний, некоммерческих организаций, университетов и техникумов, органов регионального и муниципального управления представят свои проектные предложения и идеи, ориентированные на повышение качества жизни.

Клуб пройдет в рамках регионального этапа Форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Региональный этап нацелен на совместное обсуждение идей, загруженных на крауд-платформу Форума, с органами исполнительной власти региона, экспертным сообществом для определения тех идей, которые уже сейчас можно начать реализовывать на местах. Итоги рассмотрения идей на региональном уровне будут агрегированы и представлены на финальном мероприятии Форума руководству страны.

Все желающие смогут смотреть прямую трансляцию клуба обсуждения идей на YouTube-канале «Точки кипения – Томск» по ссылке.

С 30 июня до 10 сентября на крауд-платформе Форума проводился сбор идей, нацеленных на практическую направленность и высокий потенциал внедрения. Авторы подавали идеи по 7 направлениям. По степени вовлеченности жителей Томской области (количество идей на 100 тысяч населения) регион занял четвертую позицию, уступив только Новгородской, Самарской и Нижегородской областям. В общем рейтинге регионов по числу идей Томская область заняла 17 место. Максимальное количество идей от Томской области подано по направлению «Новая технологическая стратегия». В период с 1 по 8 октября в «Точке кипения – Томск» состоялись экспертные обсуждения идей с членами экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области.

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