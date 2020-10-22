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В Томской области 180 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 180 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 78 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 111 человек - есть признаки ОРВИ, у 22 пневмония. У остальных 47 инфекция протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 64 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 10 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 479, умерших 106.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе по-прежнему составляет 1,0.

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