В научной библиотеке ТПУ появился памятник легендарному коту-библиотекарю Василию

Сегодня, 22 октября, в здании научно-технической библиотеки Томского политехнического университета состоялась торжественная церемония открытия памятника-копилки коту Василию, который проработал здесь 17 лет.

Открытие скульптуры приурочено к 120-летию библиотеки. Увековечить Василия предложили волонтеры организации ТПУ «Стиль жизни».

«Хотелось бы поздравить библиотеку с юбилеем. Мы вместе с работниками библиотеки провели проект, дабы увековечить память нашего легендарного кота Василия. Наша организация занимается проектом „Хвост“, направленном на помощь приютам животным. Каждый из вас может помочь, принеся корм или положив в копилку деньги», — отметил волонтер организации Никита Лепихин.

Внешний вид будущего скульптуры был определен в ходе конкурса, в котором победил макет студента инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Никиты Липатова.

«Кот Василий — нечто большее, чем просто кот Василий, он олицетворяет некий образ всех бездомных животных, — отметил Никита Липатов. — Мне, как начинающему инженеру, очень приятно видеть, что проект не остался на бумаге, как это часто бывает, а был перенесен в материю. О коте Василии я знал лишь по видео и фотографиям. Когда объявили конкурс на проект памятника, я решил поучастовать. Я сам по себе кошатник, эта тема мне близка, но я также хотел решить эту техническую задачу. Проект оказался довольно сложным. За свою не столь продолжительную практику мне удалось поработать с механизмами машин, станков и тому подобного, но сделать скульптуру кота оказалось достаточно сложно».

Прежде чем обрести физическое воплощение памятника коту Василию претерпела значительные изменения.

«Как мы сейчас шутим с одногруппниками, поначалу у меня был кот из серии Cyberpunk 2077, морда отличалась, сам корпус был более массивным. Изменения начались спустя неделю, после начала подготовки модели к печати. Мы столкнулись с тем, что модель достаточно большая. Приняли решение его видоизменить», — отметил Никита Липатов.

В итоге над финальным воплощением памятника помимо автора трудились Матвей Табурчинов, занимавшийся 3D-печатью, руководитель отделения электронной инженерии Павел Баранов, курировавший работу и создавший куб, на котором сидит Василий. Осуществить проект также помогло содействие и поддержка директора инженерной школы и неразрушающего контроля Дмитрия Ситникова.

«Кот Василий 17 лет честно служил в библиотеке и стал талисманом и символом студенчества ТПУ. Появился он у нас как мышелов, честно выполнял свою работу и очень скоро стал всеобщим любимцем. С удовольствием встречал читателей каждое утро в холле библиотеки, общался с ними заряжал положительной энергией. Даже Появилась примета, что встретить Василия перед сдачей зачета или экзамена — хороший знак, — рассказала директор научно-технической библиотеки ТПУ Ирина Которва. — К сожалению, год назад Василий ушел от нас и библиотека опустела».

Место Василия еще довольно долго останется вакантным. По словам Ирины Котовой, сотрудники, работавшие с ним, тяжело перенесли уход кота и не готовы взять нового мышелова.

«Мы очень рады, что в наш юбилей он вернулся к нам в виде такого памятника, и у студентов появилась возможность вновь пообщаться с ним. Я надеюсь, что он будет радовать еще не одно поколение студентов ТПУ», — отметила Ирина Котова.

Предполагается, что все собранные в памятнике-копилке средства будут направлены на помощь бездомным животным из зоозащитного сообщества ПП «Колыбель Дианы».

Фото: пресс-служба ТПУ

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