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В Томске открывается второе заведение кофе-бара Take Two

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Завтра, 23 октября, на пр. Кирова, 40 открывается второй большой кофе-бар Take Two.

Главной отличительной чертой заведения создатели называют меню авторских напитков, которое было разработано основателем кофе-бара Михаилом Галютиным.

Как сообщил Томскому Обзору представитель Take Two, открыть второе заведение решились благодаря просьбам постоянных посетителей.

«В марте у нас открылась первая точка на ул. Большая Подгорная, 87. Идея была сделать небольшое и уютное место, в котором люди смогли бы выпить качественный кофе, поесть вкусняшек и поболтать обо всем на свете с нашими бариста. После открытия мы стали получать множество положительных отзывов и просьбы открыться где-нибудь еще. И чтобы было побольше пространства. Так мы и поступили. В новом Take Two гораздо больше места, а находимся мы напротив аллеи на пр. Кирова, недалеко от центра», — отметили в кофе-баре.

В новом заведении будут подавать не только авторский кофе, но и разнообразные десерты: торты, капкейки и многое другое.

А завтра, в честь открытия, в кофе-баре Take Two будет действовать скидка 20% на любой кофе за отметку заведения в Instagram.

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