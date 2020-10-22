ФНС ликвидирует асфальтовый завод под Томском, который дважды пыталась обанкротить

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2020 // Фото: nalog.ru

Федеральная налоговая служба России ликвидирует ООО «Завод строительных материалов «Беформ» (село Зоркальцево, Томский район Томской области), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ ФНС приняла 21 октября. Причиной такого решения налоговой службы стало наличие недостоверных сведений о компании, в частности, «Беформ» фактически отсутствует по юридическому адресу.

Ранее ФНС дважды пыталась обанкротить «ЗСМ «Беформ» — в 2018 и 2019 годах. Оба раза налоговая служба отказывалась от требований из-за отсутствия у должника имущества. В суде компания подчеркивала, что не ведет финансово-хозяйственной деятельности.

В 2018 году завод становился участником еще одного судебного разбирательства. Тогда администрации Зоркальцевского сельского поселения требовала снести асфальтовый завод, расположенный на территории предприятия. Асфальтовый завод был возведен менее чем в 500 метрах от жилых домов, поэтому жителям мешают шум и запах битума.

Ответчик в суде настаивал, что не строил завод, а поставил установку, состоящую из нескольких агрегатов, установленных на отдельные опорные железобетонные подушки, которые не имеют заглубления. Суд по итогам экспертизы решил, что «исследуемый объект не имеет признаков объекта недвижимости, не является объектом капитального строительства, оформление разрешительной документации на него не требуется».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод строительных материалов «Беформ» зарегистрировано в 2014 году, принадлежит физлицу. Чистый убыток компании в 2019 году составил 5,5 млн рублей. Согласно сайту «ЗСМ «Беформ», завод выпускает тротуарную плитку, стеновые блоки, бетон, железобетонные изделия и другое.

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