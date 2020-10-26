Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Томске
22 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне, 21 октября, в Томске под колеса Mercedes-Benz попала 74-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.55 на ул.Сибирской, 91. Здесь 34-летний водитель иномарки сбил женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход с травмами доставлена в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300 или 664-422.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: