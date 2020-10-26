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Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Томске

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Накануне, 21 октября, в Томске под колеса Mercedes-Benz попала 74-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.55 на ул.Сибирской, 91. Здесь 34-летний водитель иномарки сбил женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход с травмами доставлена в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300 или 664-422.

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