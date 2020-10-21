Томичи смогут задать вопросы о помощи пациентам с COVID-19

21 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В пятницу, 23 октября, в инстаграм-аккаунте администрации Томской области пройдет очередной прямой эфир. Темой встречи станет организация медицинской помощи и профилактических мероприятий в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев расскажет о помощи пациентам с COVID-19 и организации режима профилактики.

Все желающие смогут задать вопросы в прямом эфире или оставить их заранее к посту-анонсу до 13.00 22 октября.



В сообществе «Томская область» в социальной сети «ВКонтакте» будет также доступен текстовый онлайн-репортаж беседы.

Напомним, на прошлой неделе состоялся первый прямой эфир, в рамках которого заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова рассказала о работе детских садов, школ, техникумов и университетов во время пандемии.

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