За сутки в Томской области зарегистрировали более 170 новых случаев COVID-19, двое зараженных скончались

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 171 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. Двое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скончавшиеся входили в группу риска по возрасту (65+) и хроническим заболеванием. У одного была обструктивная болезнь легких, гипертония, сердечная недостаточность и тяжелая форма анемии. Другой страдал хронической болезнью почек. Коронавирус у них осложнялся тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмании, дыхательной и и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 94 человек - есть признаки ОРВИ, у 8 пневмония. У остальные 69 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 57 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 10 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 401, умерших 106.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе находится на отметке 1,0.

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