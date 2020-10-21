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В Томской области выбрали самые экологичные предприятия

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В Томской области подвели итоги второго регионального конкурса «Зеленый офис». В этом году в нем приняли участие 12 организаций, из которых члены жюри выбрали 4 самых экологичных, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурсанты, а в их качестве имели возможность выступить юрлица любой организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, презентовали свой опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

По итогам представленных заявителями анкет, фото- и видеоматериалов, победителями конкурса в номинации «Самый зеленый офис 2020» стали компании «Томскнефтехим», «Рубиус Групп», «ТОМЗЭЛ» и Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса. В номинации «Лучший видеоролик» победу также одержал «Томскнефтехим».

«В рамках проекта „Зеленый офис“ мы тиражируем лучшие и при этом бюджетные экологические практики. Не все компании могут установить в офисах дорогостоящее оборудование, чтобы сэкономить электричество или тепло, но рационально обращаться с отходами, сдавая бумагу или батарейки на переработку, отказаться от одноразовой посуды, под силу каждому», — сказала директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунёва, подчеркнув, что всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.

Напомним, конкурс «Зеленый офис» впервые был проведен в 2019 году. Тогда победу также одержал «Томскнефтехим», на втором месте оказался «НИОСТ», на третьем — Томский аграрный колледж. В номинации «Лучший видеоролик» победу одержала компания «НИОСТ».

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