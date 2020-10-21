«Ростелеком» запустил мобильную связь в двух селах Томской области

21 октября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил базовые сотовые станции формата GSM в малонаселенных селах Томской области — Белояровка Новоселовского сельского поселения Колпашевского района и Высокое Зырянского района. В результате более семисот человек могут воспользоваться мобильной связью на базе цифровой технологии формата GSM. Ранее у жителей этих населенных пунктов такой возможности не было. Для доставки сигнала связи стандарта 2G и 4G используется оптические линии «Ростелекома».

«С появлением мобильной связи жители малых поселений получили доступ к голосовым сервисам и скоростному интернету. У сельчан появилась возможность со смартфонов пользоваться порталом госуслуг, электронной почтой, общаться с родными и близкими в соцсетях. Так же есть возможность звонить в экстренные службы и получать СМС-оповещения от МЧС. До конца года запланировано подключение еще одного села — Сосновка Каргасокского района. Финансовые средства на реализацию данных мероприятий предусмотрены в рамках государственной программы “Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области”. Работы по обеспечению доступности сотовой связи в данных населенных пунктах выполнялись с использованием механизмов государственно-частного партнерства и инфраструктуры компании» — пояснил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» предлагает пакетные тарифные планы, как с ежемесячной абонентской платой, так и без нее, которые включают в себя телевидение, интернет, сотовую связь. Выбрать и скомбинировать набор разных опций удобно в личном кабинете, а также подключать акции, зарабатывать бонусы, пользоваться техподдержкой. У абонента есть возможность подключить комплексное предложение, до пяти мобильных номеров для бесплатной связи внутри семьи и получать больше услуг в одном пакете. Такой выбор для клиента выгоден и удобен, когда в один счет включены сразу все выбранные сервисы — это экономит и время, и семейный бюджет.

Приобрести сим-карты «Ростелекома» жители Томской области могут у активных продавцов и инсталляторов домашних услуг связи. Получить более подробную информацию или оставить заявку можно по единому бесплатному номеру «Ростелекома» 8 800 1000 800, на сайте компании.

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