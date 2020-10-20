Томские ученые помогли разработать первый в мире неинвазивный способ мониторинга миграции молодых нейронов

Нейробиологи Томского госуниверситета совместно с коллегами из Бельгии и США создали первый в мире неинвазивный инструмент, с помощью которого можно отслеживать передвижение молодых нейронов. Для этого используется специальный маркер и инактивированные вирусы, способные легко проникать в клетку, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Известно, что после инсульта в особых зонах нейрогенеза идёт активная выработка молодых нейронов. Они мигрируют в пораженную область, чтобы заместить погибшие, — поясняет руководитель лаборатории нейробиологии Биологического института ТГУ Марина Ходанович. — Но ранее не было методов, позволяющих отследить эти клетки в живом мозге, это можно было понять только постмортально. Чтобы увидеть, какой путь проходят молодые нейроны, мы совместно с коллегами из Университета Лёвена (Бельгия) — Ириной Сири (Irina Thiry) и Вероникой Дэниэлс (Veronique Daniels) — сконструировали специальные векторы на основе ленитивирусов и аденоассоциированных вирусов. Генные инженеры извлекли из них патогенный компонент и вставили ген, который увеличивает выработку ферритина, и еще специальную генетическую последовательность (промотор), благодаря которой выработка ферритина будет увеличиваться только в молодых нейронах. Молодые нейроны накапливают ферритин, а, значит, и железо, что позволяет нам увидеть их на МРТ».

Новый инструмент исследователи опробовали на крысах. Посредством ювелирной операции учёные моделировали у лабораторных животных ишемический инсульт головного мозга, вводили генетическую метку и отслеживали процесс нейрогенеза. Головной мозг крыс сканировали на самом мощном в России высокопольном магнитно-резонансном томографе, предназначенном для исследований на мелких лабораторных животных. Уникальное оборудование находится в ИЦИГ СО РАН (Новосибирск).

«В рамках эксперимента оценивалось состояние 40 животных, переживших инсульт — рассказывает Марина Ходанович. — В течение месяца каждому из них проводили несколько сканирований. На сканах МРТ мы увидели изменения, характерные для накопления железа. Потом мы исследовали срезы мозга животных и выявили клетки, накопившие ферритин. Оказалось, что локализация изменения сигнала МРТ и нейронов, накопивших ферритин, хорошо совпадают, причем не только с молодыми, но и со взрослыми нейронами, включившимися в нейросети. Это говорит о том, что первый неинвазивный способ отслеживания новых нейронов с использованием вирусных векторов действительно эффективен».

По словам нейробиолга, этот метод нельзя использовать на людях, ведь увеличение содержания ферритина влияет на метаболизм клетки. Но новый подход позволяет понять и проследить на животных, как мозг восстанавливается после инсульта, травмы и других заболеваний. Эти знания помогут создать новые методы терапии и прогнозировать восстановление мозга после тяжелых нарушений.

В ближайшее время учёным предстоит проанализировать большой объём информации, полученной в ходе эксперимента. Это позволит не только выявить новые данные о нейронах, но и оценить функциональные характеристики векторов, выбрать из них самые эффективные и безопасные с точки зрения изменения функций нейронов.

Новый метод даёт возможность следить и за другими клетками нервной системы, которые пока невозможно увидеть на МРТ. Например, при ишемии вокруг очага возникает глиальный рубец — своеобразный барьер, огораживающий область, в которой находятся погибшие клетки. До определённого времени, пока иммунные клетки не уберут «мусор» в виде погибший нейронов, этот рубец даже полезен, но позже он мешает прорастанию аксонов (отростков, по которому идут нервные импульсы) и восстановлению деятельности центральной нервной системы.

«Пока нет возможности неинвазивно посмотреть астроциты — те клетки, которые формируют глиальный рубец, но использование вирусных векторов способно решить эту проблему, — добавляет Марина Юрьевна. — Доставив метки к астроцитам, можно будет увидеть их „поведение“. В перспективе можно найти способ изменения их морфологии, чтобы разрушить глиальный рубец и ускорить процесс восстановления пациента. Это лишь один вариант использования векторов. Потенциал нового инструмента гораздо шире».

В рамках дальнейших исследований нейробиологи ТГУ намерены выяснить функциональные особенности новых нейронов и насколько полноценно они включаются в работу нейросети.

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