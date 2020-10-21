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Лыва и выпадок: томские диалектологи запустили просветительский проект в инстаграм

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Томские диалектологи запустили в Instagram просветительский проект «Сибирская деревня», в рамках которого рассказывают о жизни и быте жителей сибирских сел.

«Более 10 лет ездим в деревни Томской области и записываем рассказы местных жителей. За это время мы увидели и узнали столько всего, что настало время этим делиться. Это не просто фотографии и рассказы, это мудрость, особые знания и целый мир. С одной стороны, такой простой и знакомый, а с другой — совсем непримитивный, очень сложный, порой неподвластный нам, жителям городов», — сообщают авторы проекта.

В постах «Сибирской деревни» можно найти рассказы об экспедициях диалектологов, особенностях сибирской речи, истории сел и их жителей. Например, историю жительницы села Вершинино Томской области области, речь которой специалисты записывали на протяжении 25 лет.

Также «Сибирская деревня» рассказывает и о диалектных словах. Например, о лыве (так в сибирском диалекте называют большие лужи) или выпадке.

«Снег жители Сибири видят как минимум 7 месяцев в году, а если повезет, то и 9. Поэтому снег как важная часть нашей жизни имеет в диалекте очень много названий. Среди них есть и названия для первого снега: за́зимок, вы́падок: «А зазимок — это первый снег, а через месяц и совсем ляжет снег, зима совсем настанет», «Первый снег — первый вы́падок, через месяц настояшша зима», — рассказывают диалектологи.

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