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Разлив нефти на севере Томской области локализован

Происшествия, Томские новости, нефть разлив разилась нефть безопасность экологическая катастрофа Разлив нефти на севере Томской области локализован

Сегодня утром, 19 октября, специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС», специализирующегося на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, приступили к сбору нефти в акватории затона Оби недалеко от села Каргасок.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Томской области.

Напомним, утром в воскресенье, 18 октября, из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи. В результате она столкнулась с другой баржей, на которой хранились 8 емкостей с нефтью, одна из которых получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Пробоину оперативно устранили. Пострадавших нет.

Фото: администрация Каргасокского района

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