Разлив нефти на севере Томской области локализован

19 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: администрация Каргасокского района

Сегодня утром, 19 октября, специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС», специализирующегося на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, приступили к сбору нефти в акватории затона Оби недалеко от села Каргасок.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Томской области.

Напомним, утром в воскресенье, 18 октября, из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи. В результате она столкнулась с другой баржей, на которой хранились 8 емкостей с нефтью, одна из которых получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Пробоину оперативно устранили. Пострадавших нет.

Фото: администрация Каргасокского района

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