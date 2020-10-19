Разлив нефти на севере Томской области локализован
Сегодня утром, 19 октября, специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС», специализирующегося на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, приступили к сбору нефти в акватории затона Оби недалеко от села Каргасок.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Томской области.
Напомним, утром в воскресенье, 18 октября, из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи. В результате она столкнулась с другой баржей, на которой хранились 8 емкостей с нефтью, одна из которых получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Пробоину оперативно устранили. Пострадавших нет.
Фото: администрация Каргасокского района