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«Томь» в домашнем матче уступила калининградской «Балтике»

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В минувшую субботу, 17 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 16-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021 в рамках которого «Томь» принимала калининградскую «Балтику», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Михаил Маркин. На 39 минуте матча он успешно реализовал пенальти. В итоге встреча закончилась со счетом 0:1.

По итогам 16 туров томская команда находится на 22 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Домодедово 24 октября, где встретится с московским «Велесом».

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