В Томской области зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом
18 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 179 новых случаев COVDI-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 67 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У большинства вновь заболевших — 105 человек — есть признаки ОРВи, у 30 пневмония. У остальных 44 человек инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 49 человек.
С учетом последних данных за весь период пандемии в регионе установлены 9 934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,10.
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