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В Томской области зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 179 новых случаев COVDI-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 67 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 105 человек — есть признаки ОРВи, у 30 пневмония. У остальных 44 человек инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 49 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в регионе установлены 9 934 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7323, умерших 101.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,10.

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