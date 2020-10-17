Завтра томичей ждет дождь, снег и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 18 октября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томской области и г. Томску ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, небольшой дождь, температура воздуха днем 9°С, ветер западный, 6 м/с.

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