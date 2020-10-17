18+
18+

Завтра томичей ждет дождь, снег и сильный ветер

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода штормовое предупреждение ветер снег погода на завтра в Томске Томской области оперативное пре Завтра томичей ждет дождь, снег и сильный ветер

Завтра, 18 октября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томской области и г. Томску ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, небольшой дождь, температура воздуха днем 9°С, ветер западный, 6 м/с.

Тэги/темы:
Томские новости

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза

9 ноября 2020
Томские новости

Томские ученые по космоснимкам нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники

9 ноября 2020
Томские новости

Северчанин зарабатывал на организации нелегального казино по 50 млн рублей в год

12 ноября 2020
Томские новости

Более 170 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

20 октября 2020
Томские новости

Томские рафтеры одержали победу на Кубке и Первенстве России

11 ноября 2020
Томские новости

Лыва и выпадок: томские диалектологи запустили просветительский проект в инстаграм

21 октября 2020
Томские новости

Иномарка сбила 12-летнюю девочку в Томске

20 октября 2020
Томские новости

Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

31 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle