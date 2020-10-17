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В Томске мужчина устроил пожар, получил ожог руки, выпрыгнул из окна и спрятался

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Накануне, 16 октября, в Томске загорелась квартира на 2 этаже в 10-этажном доме по ул.Обручева, 12, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.13. К приезду пожарных из квартиры шел дым, был задымлен подъезд. Пожарные с верхних этажей по лестничным маршам эвакуировали из дома 10 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 12.35, площадь пожара 5 кв.метров. На месте работали 5 единиц техники и 22 человека.

По предварительным данным, виновником пожара стал 41-летний хозяин квартиры. На момент прибытия пожарных он выпрыгнул из окна и спрятался. Мужчина получил ожог руки.

В сообщении также отмечается, что накануне вечером пожарные уже выезжали по данному адресу. В этой же квартире горела входная дверь, а пожарные эвакуировали из дома 24 человека.

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