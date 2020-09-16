В Томске запущен проект по арт-реабилитации людей с онкологическими заболеваниями

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В прошедшее воскресенье, 13 сентября, на площади Новособорной состоялась презентация проекта «Вместе здорово». Это новый проект Томской общественной организации «Вместе», которая оказывает поддержку людям, столкнувшимся с онкологическим заболеванием. Сотрудники проекта, его участники и волонтеры раздали отдыхающим томичам информационные флаеры и воздушные шары.

«Вместе здорово» — очередной проект нашей организации, реализуемый при поддержке фонда Президентских грантов», — рассказывает руководитель организации Ульяна Стрижова. Его цель — помочь людям с онкологическим заболеванием и инвалидностью пройти психоэмоциональную реабилитацию путем приобщения к различным направлениям творческой арт-терапевтической деятельности.

«Творческий процесс как никакой другой способен вывести таких людей из стрессового состояния», — объясняет Владимир Кулик, театральный режиссер и художественный руководитель проекта. Всего в проекте предусмотрено шесть направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, модельное, психологическое, культурно-массовое и оздоровительное.

«Донести информацию о проекте до семей нашего города — задача первостепенной важности», — отмечает Анастасия Лунина, сотрудник «Вместе здорово», ведущая музыкальных занятий и один из организаторов презентации.

Узнать больше о проекте, записаться на занятия или оказать посильную помощь в организации его мероприятий можно, позвонив по телефону горячей линии 8 (3822) 200-848 и 8-953-926-48-48.

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