В Томской области 58 новых случаев COVID-19, еще один пациент скончался

15 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 11 вновь зараженных инфекция протекает бессимптомно. У 42 выявлены признаки ОРВИ, у 5 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 25 человек.

Также за сутки скончался один из пациентов. Он входил в группу риска по возрасту, у него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6 479 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 251, умерших 77.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 0,96, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Тэги/темы: