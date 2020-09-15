Томские врачи спасли ребенка, который выпил жидкость для очистки труб

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске врачи больницы скорой медицинской помощи №2 спасли полуторогодовалого ребенка, который отравился жидкостью для очистки труб. Сейчас угрозы для его жизни нет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

«Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провел в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести», - сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Он также отметил, что многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает маленьких детей, активно исследующих окружающий мир, пробующих все на вкус.

«К сожалению, это может привести к трагическим последствиям, поэтому хочу призвать родителей к бдительности и аккуратному обращению со средствами бытовой химии и лекарствами. Они должны храниться в отдельном, недоступном для детей месте», - отметил Андрей Караваев.

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