Томичи начнут получать единые квитанции на оплату ЖКУ в сентябре

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

В сентябре жители Томска получат единые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Новая квитанция от Единого информационно-расчетного центра региона объединит платежи за электроэнергию, тепло, горячую воду и газ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ежемесячная плата по каждой услуге будет рассчитана в блоке "Детализация расчета". Отдельно в квитанции выделят исполнителей услуг и информацию о передаче показаний счетчиков. На лицевой стороне квитанции томичи найдут реквизиты ресурсоснабжающих организаций, итоговую сумму к оплате, а также единый QR-код, по которому можно оплатить комуслуги.

Новые квитанции в сентябре получат более чем 237 тыс. жителей Томска и отдельных населенных пунктов Томского района. Также от имени центра придут квитанции на оплату услуги «Обращение с ТКО» в Асиновском, Зырянском и Первомайском районах. Договор по начислению платы, оформлению платежных документов и сбору денежных средств подписан с региональным оператором ООО «АБФ Логистик».

Оплатить квитанции, как и прежде, можно в пунктах приема платежей Сбербанка и Почты России и через интернет-сервисы, такие как Единый личный кабинет, Сбербанк Онлайн и другие.

Сообщить данные приборов учета электроэнергии, горячего водоснабжения можно через Единый личный кабинет, по телефону контакт-центра 8 (3822) 75-00-75 и при оплате через офисы обслуживания клиентов. Рекомендуемый период передачи показаний — не позднее 25 числа каждого месяца.

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