В Томской области пожарные спасли человека из горящего дома

14 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшую субботу, 12 сентября, в городе Асино загорелся дощатый насыпной дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в пер.Пойма поступило в 17.42. К приезду пожарных горело внутри дома, шел дым из-под крыши. Огнеборцы спасли хозяина горевшего здания. Мужчина с термическими ожогами доставлен в Асиновскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать к 18.14. В результате частично обгорели стены внутри и снаружи дома, обгорела обрешетка крыши, частично обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 63 кв.метра. На месте работали 12 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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