В связи с повышением экспорта в Томской области откроют лабораторию оценки качества зерна

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области откроется подразделение лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качестве зерна». Соответствующие договоренности были достигнуты на межрегиональной онлайн-конференции по расширению рынков зерна и продукции его переработки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», передает пресс-служба обладминистрации.

«Преодолевая жесткую конкуренцию, томские аграрии экспортируют все больше зерновых культур. За 2018 год из региона экспортировано 12,5 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки на 2,5 миллиона долларов США, за 2019-й — уже 16,3 тысячи тонн на 3,5 миллиона долларов, — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Но страны — импортеры выдвигаются все более жесткие фитосанитарные требования, которым нужно соответствовать».

Так, в 2019 году остро встала проблема декларирования и сертификации органической продукции: лаборатории региона не имели возможности исследовать зерно на остаточное содержание пестицидов, и хозяйствам приходилось отправлять образцы проб в Новосибирскую и Кемеровскую области, что затягивало сроки получения протокола и увеличивало затраты.

В лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», которая откроется в Томской области, можно будет оперативно получать информацию по 646 качественным характеристикам за одну пробу, включая на остаточные пестициды.

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» находится в ведении Россельхознадзора и выступает в качестве методического центра, испытательной лаборатории, органа по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов. Учреждение имеет 16 филиалов и 17 испытательных лабораторий в основных зернопроизводящих регионах России, аккредитовано в системах Россельхознадзора, ГОСТ Р и в международной системе GAFTA.

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