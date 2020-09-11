В Томске ликвидировали крупный пожар на производстве гофротары

11 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 11 сентября, в Томске загорелся ангар по ул.Высоцкого, 29/2, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 8.04. К приезду пожарных ангар, в котором складировалась гофротара, был полностью охвачен огнем.

«От высокой температуры начал тлеть и местами гореть утеплитель соседнего металлического ангара по производству упаковки. На его защиту были направлены основные силы пожарных – здание моментально могло загореться от большого количества складируемой внутри бумажной продукции», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области Максим Козлов.

Пожар удалось локализовать в 8.35 на площади 220 кв.метров. Возгорание было полностью ликвидировано в 9.30. В результате склад готовой продукции выгорел полностью, производственный ангар пожарные отстояли от огня. На месте работали 30 человек и 7 единиц техники.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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