Томские медики извлекли кусок проволоки из глаза пациента

Офтальмохирурги из Томской областной клинической больницы сделали три операции пациенту, чтобы спасти ему глаз. Во время проведения первой хирурги извлекли из глаза инородное тело — металлическую проволоку длиной около 1 см и толщиной 0,3 см, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«В мае этого года пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз. На тот момент он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию. Если бы она не была выполнена, то пациент мог бы потерять глаз», — рассказал оперировавший врач-офтальмолог-хирург Евгений Башняк.

По словам хирурга, помимо излечения внутриглазного инородного тела, одномоментно было выполнено еще две операции (чтобы исправить последствия травмы) — удаление травматической катаракты с имплантацией искусственного хрусталика и удаление части стекловидного тела в области заднего отдела глаза. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, врачи отмечают восстановление зрения.

Напомним, кабинет неотложной офтальмологической помощи (ул. Ивана Черных 96 на 1-м этаже главного корпуса больницы) работает в ТОКБ в круглосуточном режиме. При обращении в кабинет необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. При обращении с детьми необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий личность законного представителя.

Тэги/темы: