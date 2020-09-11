Метод томских ученых поможет сократить время поиска антибиотиков в продуктах

Разработкой спектрального экспресс-метода определения антибиотиков в пищевых продуктах с использованием флуоресцентного маркера занимается физик из Томского госуниверситета Влада Чайдонова. Метод позволяет сократить время исследования продуктов с двух дней до 15 минут.

Как сообщает пресс-служба вуза, на свое исследование Влада получила грант РФФИ в размере 1,2 млн рублей, рассчитанный на два года.

– Сейчас таких утвержденных методик нет, так что тема поисковой работы является актуальной. Данные исследования заинтересовали моего научного руководителя, профессора Ольгу Николаевну Чайковскую, и мы решили поучаствовать в конкурсе. На первом этапе нам предстоит исследовать спектрально-люминесцентные свойства антибиотиков в биологических системах. Затем будем искать подходящий флуоресцентный маркер. И наконец, попытаемся опробовать полученную методику в Центре гигиены и эпидемиологии на реальных пищевых продуктах, – рассказывает Влада Чайдонова.

Флуоресцентный маркер – вещество, которое вводится в продукт и показывает наличие в нем тех или иных примесей техногенного характера. Предполагается, что в перечне продуктов, где с помощью маркера можно будет быстро обнаруживать антибиотики, окажутся, в первую очередь, молочные продукты.

Сейчас проверка продуктов на антибиотики ведется в основном методом хроматографии – это разделение и анализ смесей веществ, и изучение их физико-химических свойств. Такие работы довольно продолжительны – с учетом подготовки проб могут занимать порядка двух дней. Исключить пробоподготовку из технологического процесса, конечно, не удастся, но само исследование продуктов на наличие антибиотиков с введением маркера может сократиться примерно до 15 минут.

Влада Чайдонова – аспирантка кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ТГУ. Работает в Центре гигиены и эпидемиологии, поэтому диссертационные исследования непосредственно связаны с ее будущим местом работы.

В данный момент допустимые уровни содержания антибиотиков в пищевых продуктах установлены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а также Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

При превышении допустимых уровней содержания в пищевых продуктах антибиотики могут вызывать аллергии. Наиболее сильными аллергенами из применяемых в животноводстве антибиотиков являются пенициллин и тилозин.

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