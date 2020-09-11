Прибытие четырех авиарейсов в аэропорт Томска задерживается из-за тумана

11 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Плотный туман стал причиной задержки прибытия нескольких авиарейсов в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно информации онлайн-табло томского аэропорта, задерживается прибытие трех рейсов из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний», а также рейс из Екатеринбурга авиакомпании «РусЛайн».

Соответственно, задерживается и обратный вылет по данным направлениям.

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