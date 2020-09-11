Один из томских «домов за рубль» выставлен на продажу

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2020 // Фото: avito.ru

В Томске продается комплект документов на капитальный ремонт двухэтажного деревянного дома по ул. Гоголя, 16, участвующего в программе «Аренда за рубль». Соответствующее объявление размещено на Avito.ru

«Дом находится в центре города на пересечении улиц Гоголя и Никитина, рядом новая Школа, магазин „Пятёрочка“. Есть парковка. Проект свободной планировки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что проект капремонта согласован. Площадь дома 189,8 кв.метров, участка — 688 кв.метров. Стоимость комплекта составляет 690 тыс. рублей, однако продавец не исключает обмен.

Напомним, дом на ул.Гоголя, 16 был взят в аренду в декабре 2018 года, сейчас на него завершена подготовка проекта и получено разрешение на работы по капитальному ремонту. Согласно проекту, здание планируется окрасить в песочно-бежевый цвет, а будущий сруб с внешней стороны восстановить в прежнем виде. Цоколь здания должен быть выполнен из неоштукатуренного (исторического) кирпича в единой цветовой гамме с трубами и крышей здания, а выступающие элементы фасада (пилястры, карнизы, обрамления окон, ставни и др.) окрашены в молочный цвет.

Здание на ул. Гоголя, 16 находится на смежном участке с пятью другими домами деревянными по адресам: ул. Гоголя, 14; 14/3, 14/6, 14а и 14/4. Все они были построены в конце 19 — начале 20 века и являются объектами фоновой застройки.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» действует с сентября 2016 года. Согласно условиям проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановительных работ снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Право льготной аренды предоставляется инвесторам на 49 лет.

На данный момент договоры аренды по проекту «Аренда за рубль» заключены на 34 исторических здания. Полностью восстановлены уже 5 домов по ул. Пушкина, 5; пр. Фрунзе, 32а; пр. Кирова, 27а; ул. Пушкина, 24; Октябрьская ул., 30. В трех из них уже располагаются офисные помещения. На ул. Пушкина, 24 готовится к открытию чайная. На 8 объектах проекта продолжаются ремонтные работы — внутренняя отделка, ремонт оконных рам, подготовка к ремонту фундамента и укладке венцов сруба. В частности, в «доме за рубль» на Савиных в Томске оштукатурили внутренние стены и провели воду

Также в 2020 году получено заключение о соответствии проектно-сметной документации техническому заданию по 4 объектам на ул. Гоголя, 14; 14/3 и 14/6. Еще по 14 объектам ведется разработка ПСД.

Следить за новостями проекта «Дом за рубль» можно здесь.

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