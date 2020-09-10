Вице-спикер томской облдумы назвал неприемлемым законопроект об отмене прямых выборов мэра Томска

10 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Вице-спикер Законодательной думы Томской области Александр Куприянец выступил против законопроекта депутата Игоря Чернышева, предполагающего отмену прямых выборов мэра регионального центра, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

"Мы не поддерживаем инициативу депутата Чернышева как явно провокационную, совершенно не приемлемую для Томска и не учитывающую мнения томичей. Не исключаю, что внесение этого абсурдного законопроекта сделано в интересах конкретных кандидатов в депутаты думы города Томска", - цитирует Куприянца пресс-служба регионального парламента.

Вице-спикер напомнил, что Чернышев ранее был одним из самых ярых сторонников прямых выборов глав муниципальных образований.

Как сообщалось, Чернышев внес в региональный парламент законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Томска. Планируется, что инициатива будет рассматриваться 22 сентября.

В настоящее время прямые выборы мэров остались в Абакане, Анадыре, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Томске.

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