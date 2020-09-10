В банке вакансий службы занятости за две недели появились 690 новых рабочих мест

База вакансий службы занятости пополнилась за 2 недели еще на 690 доступных рабочих мест, прирост составил 6%. Больше всего новых рабочих мест открылось в обрабатывающем производстве и ритейле.

В настоящий момент соискателям доступно 12 715 вакансий, более 800 из них - в сфере сельского хозяйства, почти 2000 вакансий – обрабатывающие производство, работодателям требуется операторы автоматических линий (100 вакансий), бухгалтера (105 вакансий), 400 инженеров различных направлений.

Ежедневно специалисты центров занятости формируют дайджесты «горящих» вакансий от прямых работодателей, которые публикуются в СМИ и социальных сетях, предлагаются безработным гражданам.

«Для оперативного пополнения банка вакансий специалисты центров занятости проводят постоянный мониторинг ситуации с постепенным снятием ограничений с организаций, что позволяет оперативно реагировать на появления новых рабочих мест. Например, в связи с поэтапным снятием ограничений с предприятий общественного питания и ритейла, вырос спрос на поваров (в два раза с мая месяца), официантов, продавцов (на 24% за тот же период), менеджеров зала», – отмечает начальник Департамента труда и занятости Томской области Светлана Грузных.

Региональный банк вакансий, содержит актуальную информацию о свободных рабочих местах и ежедневно пополняется. Специалисты центров занятости собирают данные о вакансиях в различных отраслях и затем размещают в онлайн-доступе в единой базе данных на портал «Работа в России» и «rabota.tomsk.ru. На порталах работодателям области доступен банк резюме соискателей, сейчас в нем содержится более 20 тыс. резюме.

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