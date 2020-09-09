В Томской области скончались еще два пациента с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области двое зараженных коронавирусом скончались. Зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 51 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Оба скончавшихся от коронавируса пациента входили в группу риска по возрасту. Кроме того, у обоих была двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также у одного пациента были хронические болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение, у другого – сахарный диабет и тромбоэмболия легочных артерий.

У 20 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 17 есть признаки ОРВИ, у 16 - пневмония. В обсерваторе под Томском находятся четыре человека.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6147 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5032, умерших 74.

В сообщении также отмечается, что коэфиициент распространения инфекции уменьшился до 1, 06, тогда как днем ранее этот показатель находился на уровне 1,11.

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