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Пожилая томичка перевела мошенникам 50 тыс. рублей, чтобы спасти «сына»

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В Томске 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Обратившаяся в полицию пенсионерка рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, сын потерпевшей избил человека. В подтверждении слов он передал трубку якобы сыну. Затем злоумышленник сообщил, что пенсионерке необходимо внести залог, чтобы ее родственник избежал наказания.

Женщина поверила мошенникам и передала незнакомцу 50 тыс. рублей. Позже, связавшись сыном, она выяснила, что с ним все в порядке и никакого задержания не было.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют томичам напомнить своим пожилым родственникам, как действовать в подобных ситуациях:

1. Лично свяжитесь с родственником и уточните, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам.

2. Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом.

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