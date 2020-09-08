В Томской области зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 18 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 30 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 15 есть признаки ОРВИ, у 10 - пневмония. В обсерваторе под Томском находится один человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6094 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4981, умерших 72.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции вырос до 1,11, тогда как днем ранее этот показатель находился на отметке 0,82.

Тэги/темы: