Пытаясь сохранить деньги 23-летняя томичка набрала кредиты и перевела 470 тыс рублей мошенникам

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Жительница Томска оформила на себя два кредита и перевела все деньги лжесотрудникам банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в дежурную часть обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что накануне ей позвонили с номера +7-495.... Звонившая представилась сотрудником банка и сообщила, что данные счетов девушки скомпрометированы и злоумышленники пытаются подключить к ее карте автоплатеж. Мошенница убедила потерпевшую, что является сотрудником банка, назвав номер ее карты, а также последние операции и остаток. "Сотрудница банка" уточнила, что для сохранения средств необходимо переслать ей код смс-сообщения, которое поступит на телефон. Девушка получила код подтверждения перевода и сообщила его мошеннице. После этого с карты потерпевшей произошло списание более 53 тыс. рублей. При этом мошенница уверила свою жертву, что деньги обязательно вернутся позже.

На следующей день жертве мошенников вновь позвонили - на этот раз другой "сотрудник банка". Он сообщил, что девушке для обеспечения сохранности денег ей необходимо оформить два займа в двух банках с помощью мобильных приложений. Выполнив все жертва мошенников взяла кредиты на 141 тыс. рублей и 295 тыс. рублей. Не прерывая разговор с «сотрудником банка», она вызвала такси и приехала к банкоматам, где сняла поступившие ей кредитные средства. Затем девушка положила их на номера сотовых телефонов, которые ей продиктовал собеседник.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 470 00 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

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