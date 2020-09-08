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Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса

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Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям Сибири воспользоваться персональными предложениями, которые позволят им выйти на новый этап развития. Это в том числе касается услуг «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Ростелеком Экраны», а также Wi-Fi для бизнеса и ТВ для гостиниц.

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг берет на себя комплексное решение потребностей для самых распространенных видов малого и среднего бизнеса. Например, «Ростелеком» готов подключать экосистему сервисов для ресторанов и кафе, отелей и салонов красоты, для крупных торговых сетей и небольших магазинов.

«Использование цифровых технологий “Ростелекома” дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса. Это в том числе касается контроля, информационной безопасности, организации оперативных коммуникаций и продвижения товаров или услуг на рынке для конкретной целевой аудитории, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — Важно и то, что наши сервисы отличаются высокой надежностью, потому что они проверены на практике».

Виртуальная АТС позволяет работать удаленно и быть на связи с клиентами. С ее помощью можно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей, записывать разговоры сотрудников. В числе дополнительных услуг — возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой.

Wi-Fi для бизнеса дает возможность организовать высокоскоростной доступ в интернет. Страницу авторизации можно настроить индивидуально, чтобы размещать баннеры и видео со специальными предложениями или добавлять короткие анкеты.

Видеонаблюдение позволит быть в курсе того, что происходит на складе или в торговом зале, а услуга видеоналитики поможет проанализировать передвижение посетителей в магазине самообслуживания или проконтролировать производственный цикл предприятия.

Платформа «Ростелеком Экраны» поможет запустить рекламные кампании и централизованно управлять контентом, одновременно размещая информацию о доступных услугах или акциях в различных точках. Благодаря сервису удобно измерять охват и вовлеченность аудитории, а модуль видеоаналитики позволит таргетировать контент по полу и возрасту и собирать статистику показов.

ТВ для гостиниц позволит постояльцам не только смотреть привычные программы, но и подключать дополнительные пакеты каналов или брать фильмы в прокат с оплатой при выселении. Кроме того, этот сервис поможет экономить на печати справочных материалов: информацию можно показывать на телевизорах в номере.

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

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