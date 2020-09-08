Двое томичей стали победителями суперфинала конкурса «Лидеры России»

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2020 // Фото: vk.com/leadersofrussia

Доцент Томского политехнического университета Лилия Кирьянова и сотрудник «Росатома» Артем Поспелов выиграли в суперфинале конкурса «Лидеры России», сообщает пресс-служба вуза.

Лилия Геннадьевна Кирьянова — доцент Школы инженерного предпринимательства и выпускница ТПУ. Руководила в университете проектным офисом, занимала должность проректора по внешним связям. Награждена медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом». Сейчас работает директором по развитию Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций.

Другой победитель суперфинала Артем Поспелов, тоже выпускник ТПУ, ранее работал в ПАО «СИБУР Холдинг», а сейчас сотрудник «Росатома».

В конкурсе «Лидеры России» в 2020 году приняли участие 233 000 человек. В суперфинал вышли 300 участников, в том числе шесть из Томской области: Юрий Шакин, Лилия Кирьянова, Владислав Алексеевский, Михаил Бакланов, Александр Марченко, Артем Поспелов и Александр Марченко.. Победителями признаны 106 лидеров.

«Лидеры России» — это ежегодный открытый конкурс для руководителей, участие в котором бесплатное.

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