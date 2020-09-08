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Вечером жители части домов Советского района Томска останутся без воды

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Сегодня вечером, 8 сентября, в Томске жителей ряда домов Советского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, продлится с 22.00 вторника, 8 сентября, до 7.00 среды, 9 сентября. В это время без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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