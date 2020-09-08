Вечером жители части домов Советского района Томска останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня вечером, 8 сентября, в Томске жителей ряда домов Советского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, продлится с 22.00 вторника, 8 сентября, до 7.00 среды, 9 сентября. В это время без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Войлочная, 4, 6, 8, 10;

ул. Лебедева, 11, 11/3;

ул. Никитина, 24, 26 стр.1, 49, 56;

ул. Тверская, 3, 14, 17/1, 29а;

пр. Фрунзе, 88, 92, 92а, 92б, 92в, 92г, 94.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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