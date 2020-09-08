Томские спасатели помогли собаке, попавшей в заброшенный колодец

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Вчера, 7 сентября, в Томске в поисково-спасательную службу поступило сообщение о провалившейся в заброшенный колодец собаке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Хозяйка животного позвонила в экстренную службу в 16.55. На ул.Нижне-Луговую выехали оперативная дежурная смена ПСС. Выяснилось, что пес гулял без поводка и провалился в колодец, глубиной около пяти метров, наполовину заполненный водой. До прибытия спасателей собаке приходилось держаться на плаву. Около 17.30 животное удалось спасти.

«Хозяйка была рядом, поэтому собака реагировала на спасателей спокойно», -, — сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

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